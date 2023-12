(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il 5-0 inflitto dalall’Estadio Alfonso Lastras di Potosí alla formazione guidata dal brasiliano Gustavo Leal ha sostanzialmente già chiuso ogni discorso su chi sarà la prima finalista del Torneo Apertura. Le Aguilas hanno dominato la Tabla General chiusa in testa con 40 punti in diciassette incontri, sette lunghezze in più del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Club America-Atletico San Luis (domenica 10 dicembre 2023 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Torino, offerti 7 milioni per Sebastian Caceres del Club America: può arrivare a gennaio AreaNapoli.it

Il Toro si muove sul mercato! Offerta importante per Caceres

Il prossimo colpo di mercato di Cairo e Vagnati può essere un giovane talento del Club America (Messico). Secondo il sito AreaNapoli.it il Toro ha messo sul tavolo sette milioni di ...

Totti in America: scatto con il Roma Club New York – FOTO

Totti per i romanisti è una leggenda, viene amato in ogni parte del mondo, anche a New York. Lo storico capitano è abituato a fare autografi e foto con i tifosi, ma quello che è accaduto è qualcosa di ...