Civitavecchia | incidente mortale all’uscita di scuola | morto un 17enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tragicoieridi. Un, G.S., èfinendo con lo scooter contro un muro in via Sanzio a. Un impatto che non ha lasciato scampo al giovane studente che era appena uscito dall’Istituto Marconi, dove frequentava il quarto anno. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma sembra che prima di finire contro il muro il ragazzo si sia scontrato con un altro scooter, il cui conducente ha riportato ferite, ma non versa in pericolo di vita. Sul posto forze dell’ordine e 118 Un dramma che si consumato proprioda, subito dopo che ilera salito in sella al suo motorino per tornare a casa dalla famiglia. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e della Polizia di ...