Città del Messico | la corrida è di nuovo legale

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Adeltorna legalmente la. La Suprema Corte Messicana ne ha infatti revocato la sospensione, concessa nel giugno 2022 con una sentenza storica che aveva accolto le richieste fatte dall’associazione civile Justicia Justa per abolire questa pratica molto discussa ma ancora popolare in alcuni paesi dell’America Latina, oltre che in Spagna e in alcune zone della Francia meridionale. La tradizione dellaè fortemente radicata adel, ma ha registrato negli ultimi anni un’opposizione sempre più consistente da parte dell’opinione pubblica. Una forma di intrattenimento che prevede la sistematica lesione del toro, una lotta in cui vi è rischio per l’essere umano e morte certa per l’animale, pone quest’ultimo nella condizione di strumentalità: la morte ...