Cio in campo controlli a tappeto da parte dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDall’inizio del mese è in atto un piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale deidi Avellino, che prevede, oltre ai servizi di pattuglia deidel luogo, anche l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° ReggimentoCampania di Napoli. Da giorni l’Irpinia è quindi oggetto di servizi preventivi, svolti dall’Arma deisoprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. L’impiego della C.I.O. è una prosecuzione di tutte le iniziative che idel Comando Provinciale di Avellino – in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola ...