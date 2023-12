Cina | partecipanti a World Media Summit in visita nello Yunnan 2

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Kunming, 08 dic – (Xinhua) –alla quinta edizione delno un mercato dei fiori a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello, il 6 dicembre 2023. Il quinto(WMS), co-organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua e dai governi provinciali del Guangdong e dello, e’ in corso dal 2 fino a oggi 8 dicembre nelle citta’ di Guangzhou e Kunming. L’evento ha riunito oltre 450provenienti da 101 Paesi e regioni, tra cui rappresentanti di 197mainstream, think tank, agenzie governative e missioni diplomatiche in, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni ...

