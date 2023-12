Cina | Greater Bay Area | media globali sperimentano innovazioni tech

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pechino, 08 dic – (Xinhua) – Molti rappresentanti deimondiali, che si trovano inper la quinta edizione del WorldSummit, si sono riuniti a Shenzhen per visitare le sedi di alcuni dei principali colossi tecnologici cinesi, e per esplorare ledellaBay(GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao. Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

Steriline al CPHI & PMEC India 2023, per soddisfare la crescente domanda del mercato indiano

... prevista dal 26 al 28 novembre sempre presso l'India Expo Centre diNoida. Con quest'... Taiwan, Corea, Singapore,, Vietnam, Indonesia, Bangladesh e Tailandia. Informazioni di contatto ...

Salvatore Ferragamo scioglie le joint venture e si rafforza in Cina Corriere della Sera

Innovazione sostenibile e opportunità per le imprese nella Greater Bay Area cinese Il Sole 24 ORE

Cambridge Savings Bank Provides Financing to Restaurateur Tom Schlesinger-Guidelli to Open New Seafood Restaurant and Market

Cambridge Savings Bank Provides Financing to Restaurateur Tom Schlesinger-Guidelli to Open New Seafood Restaurant and Market ...

Cina: studioso britannico ottimista su Greater Bay Area

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Uno studioso britannico e’ rimasto impressionato dallo sviluppo della Greater Bay Area cinese di Guangdong-Hong Kong-Macao, affermando che ha svolto un ruolo fondamentale ...