Cina | funzionario | 1 | 64 mln NEV in funzione a livello commerciale

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Haikou, 08 dic – (Xinhua) – Laconta 1,64 milioni di veicoli a nuova energia (NEV) in, tra cui circa 540.000 autobus, 300.000 taxi e 800.000 furgoni per le consegne urbane, ha dichiarato oggi un altodei trasporti. Laha aumentato le strutture di ricarica lungo le autostrade per soddisfare la domanda aumento, ha dichiarato il vice ministro dei Trasporti Wang Gang durante una conferenza sui veicoli a nuova energia a Haikou, capoluogo della provincia di Hainan. Ad oggi, in tutto il Paese 6.257 centri di servizio autostradali hanno costruito strutture di ricarica, pari al 94% del numero totale dei centri. Undici suddivisioni aprovinciale, tra cui Pechino, Jilin e Zhejiang, dispongono di ...