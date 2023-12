Cina | al primo posto nel mercato della cantieristica navale 1

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nanchino, 08 dic – (Xinhua) – Questa foto panoramica aerea mostra un cantiereJiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co., Ltd. a Taixing, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, il 5 dicembre 2023. Nei primi 10 mesi del 2023, laha mantenuto il suonelmondialecon una forte crescita siaproduzione che dei nuovi ordini, secondo i dati del settore. La relativa produzione del Paese e’ aumentata del 12% su base annua, raggiungendo i 34,56 milioni di tonnellate di portata lorda (tpl) nel periodo gennaio-ottobre, pari al 49,7% del totale mondiale, secondo i datiChina Association of the National Shipbuilding ...