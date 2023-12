(Di venerdì 8 dicembre 2023) Minacce alle truppe americane in Medio Oriente lanciate da un gruppo filo-iraniano dell'Asse della resistenza. Cresce l'allarme anche negli Usa per attacchi terroristici con i droni

Altre News in Rete:

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, doveraccontati i ... spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre, fino ...

"Ci saranno sorprese": la minaccia agli Usa ilGiornale.it

Meteo: arriva la Neve, tra poco ci saranno Sorprese anche in PIANURA. Ecco dove e quando iLMeteo.it

"Ci saranno sorprese": la minaccia agli Usa

L’agghiacciante dichiarazione è stata rilasciata al settimanale Newsweek da Sheikh Ali al-Asadi, capo politico della milizia sciita irachena Nujaba, il quale minaccia“sorprese che l’America non si ...

Coppa Nba, LeBron e Haliburton scatenati: la finale di stanotte è Lakers-Pacers

LeBron domina New Orleans con 30 punti in 23', tutto facile per i gialloviola. Sorpresa nell'altra gara, coi Bucks piegati da Indiana ...