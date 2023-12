Chiamatemi avvocato | colpo di Bernardini De Pace | con chi se la prende

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La storia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta e poi ritrovata senza vita in un canalone, ha fatto ripartire il coro sulla questione del patriarcato. Ospite a Piazzapulita, il programma di politica e di attualità condotto da Corrado Formigli, AnnamariaDe, dopo aver ascoltato le polemiche sorte in coda al tanto dibattuto caso di cronaca, ha voluto proporre il suo punto di vista sul tema. "Così come prima dicevate che è maschilista farsi chiamare 'il presidente'...non è maschilismo", ha esordito. Il riferimento era, ovviamente, alla scelta del premier Meloni e alle critiche delle femministe. "Non amo per niente farmi chiamare 'avvocata'. Io sono, è un ruolo. Il ruolo, per definizione, è neutro", ha quindi continuato la celebre divorzista. "Non voglio essere scelta ...