Leggi su cultweb

(Di venerdì 8 dicembre 2023)(1945-2022), che hailThe, è stato un rifugiato iraniano che ha vissuto nella sala partenze del1 dell’aeroporto Charles de Gaulle dal 26 agosto 1988 al luglio 2006, quando è stato ricoverato in ospedale. La sua autobiografia è stata pubblicata in un libro, TheMan, nel 2004. La storia dihailLost in Transit del 1993 e ilThedel 2004. Tornò a vivere in aeroporto nel settembre 2022 e vi morì per un attacco di cuore nel novembre 2022.sosteneva di essere stato cacciato dall’Iran nel 1977 per aver protestato contro lo Scià e, dopo una lunga ...