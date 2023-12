Cessione della Juve | “Arabi spaventati dalle richieste di Elkann”

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Continua a tenere banco l’ipotesi di una possibile: è molto probabile che il club finisca nelle mani degli, ma non subito Marco Guidi, giornalistaGazzetta dello Sport, parlatodi Massimiliano Allegri e dell’ipotesi di unaagli. Intervistato ai microfoni di Tvplay, il giornalista ha rivelato che l’iter per un passaggio di proprietà sarà complicato.(LaPresse)“Di certo c’è stato l’interessamento di un fondo saudita che, però, è scappato via appena ha sentito l’esorbitante richiesta fatta dall’attuale proprietà“, ha spiegato Guidi. “Si parla di una richiesta tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Cifra che equivale a ...