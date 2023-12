Centri commerciali e supermercati aperti oggi a Roma? Orari aperture 8 dicembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023)? I negozi sarannoo chiusi il l’8? La domanda torna puntuale a ripresentarsi come per ogni festività quando le attivitàsono chiamate a decidere se rimanere aperte al pubblico oppure no. Ecco cosa sappiamo. L’ultima festività che ci ha portato ad analizzare le scelte del commerciono è stata quella del 1 novembre scorso. E prima ancora quella di Ferragosto, che era stata condizionata tuttavia dall’esodo estivo che aveva portato la Capitale a svuotarsi. Viceversa, per Ognissanti, quasi tutte le struttureavevano deciso di restare aperte: ma cosa faranno invece i principali ...