CdS – Lazio | si scalda la pista Insigne | l’alternativa è in Argentina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) 2023-12-08 11:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: ROMA – Gennaio non è mai stato un mese di mercato fruttuoso per la, chissà se lo sarà il prossimo. Ci sono delle intenzioni, da confermare. L’idea di rintracciare un’ala in più esiste, se è concretizzabile si capirà in piena fiera. È caccia ad un attaccante esterno con caratteristiche diverse dagli attuali, può essere utile a Sarri. Zaccagni non ha mai brillato come l’anno scorso. Isaksen è in crescita, ma Felipe è in ribasso e Pedro gioca per di più part-time. Stanno mancando imprevedibilità, dribbling e gol. Mau sente la mancanza di un’ala che sappia saltare l’uomo e garantire movimenti diversi quando si incontrano squadre da attaccare alle spalle. Il diesse Fabiani proverà ad accontentarlo anche se non partirà Pedro e non lo farà, ha detto ...