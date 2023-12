Case green | nuove regole Ue e addio alle caldaie a gas | emissioni zero entro il 2050

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Approvate lenorme dell’Unione europea a tema. L’obiettivo, per alcuni ampiamente utopico, di raggiungere lepassa soprattutto da azioni di questo tipo. Per quanto il tutto sia stato approvato, però, è stato siglato anche un accordo di flessibilità. Di seguito riportiamo tutti i dettagli in merito.: nuova normativa Accordo siglato per quanto concerne leregolamentazioni sul fronte delle prestazioni energetiche degli edifici, tanto i nuovi quanto quelli già realizzati. I lavori in merito hanno avuto inizio a giugno ma, finalmente, questo capitolo può dirsi chiuso. La direttivaha visto conclusa la sua revisione, con una maggiore flessibilità garantita per i ...