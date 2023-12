Case green | l’ultimo compromesso al ribasso in Ue | ecco tutti i requisiti per ristrutturare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Suipergli edifici è stato confermato ilal, con la cancellazione delle misure più stringenti. E sebbene ci siano nuovi obiettivi intermedi di risparmio energetico al 2030 e al 2035 con obblighi su pannelli solari e sul riscaldamento da fonti fossili, anche in questo caso è stata fatta qualche concessione agli Stati. Lo stop definitivo alle caldaie alimentate a gas, per esempio, slitta dal 2035 al 2040. Gli eurodeputati e la presidenza di turno del Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo nei triloghi sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Building), la cosiddetta direttiva ‘’. Si punta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia nel settore ...