Case green e caldaie a gas | raggiunto l’accordo in Ue | cosa prevede

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ieri è arrivata la fumata bianca a Bruxelles: le istituzioni europee hannol’intesa sulla riforma della direttiva. Il compromesso sulle prestazioni energetiche degli edifici ha soddisfatto pienamente destra e sinistra in Italia ed è arrivato dopo una lunga trattativa. Il testo traccia un percorso europeo per raggiungere un parco edifici neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, mentre sul punto più controverso è stata adottata l’intesa raggiunta in ottobre: invece dei requisiti di ristrutturazione Ue per i singoli edifici basati su classi energetiche armonizzate, il testo di compromessova un approccio basato sulla media sull’intero patrimonio edilizio.in Ue sulleLa trattativa sulla direttiva ...

Altre News in Rete:

Case green, accordo Ue su nuove regole: cosa cambia

Edifici nuovi tutti a emissioni zero a partire dal 2030 Gli eurodeputati e la presidenza di turno del Consiglio Ue hanno raggiunto oggi un accordo sui piani per ridurre il consumo energetico e le ...

Case green, accordo su direttiva Ue: dalle caldaie a gas ai pannelli solari, cosa cambia Sky Tg24

Direttiva case green, stop alle caldaie a gas: cosa cambia con le nuove norme europee Corriere della Sera

Prezzi della abitazioni: quanto pesa la classe energetica sulla valutazione

Questa differenza in parte dipende anche dagli standard tecnici variabili utilizzati nelle varie zone per valutare l' efficienza energetica: la maggiore valutazione delle abitazioni classificate come ...

Rottamazione quater, proroga slitta al 18 dicembre. Affitti brevi, obbligo di estintori in casa

Seppur in ritardo fumata bianca alla proroga della rottamazione quater. C’è il via libera dell’Aula del Senato al decreto legge Anticipi contenente le misure in materia economica ...