Casablanca | un capolavoro senza tempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023)Sky Romance ore 21 con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains. Regia di Michael Curtiz. produzione USA 1942. Durata: 1 ora e 42 LA TRAMA Anegli anni di guerra vanno e vengono nel night club dell'americano Rick occupanti tedeschi e occupati francesi, trafficanti di ogni risma e disperati reduci da un'Europa in fiamme. Una sera capita lì un'ex fiamma di Rick, ora sposata con un antifascista polacco. Rick è tentato di riprendere la relazione, ma in fondo ha un cuor nobile sotto la scorza durissima. Farà in modo che la bella e il marito riescano a sfuggire ai nazisti. Poi tornerà al suo night colla persuasione (giusta) che i tedeschi non ne abbiamo per molto. PERCHE' VEDERLO anzi perchè rivederlo. Perchè a oltre 80 anni di distanza il film riesce a imporsi come il meglio della ...