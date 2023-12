Casa di Babbo Natale | mercatini e gospel | il week-end in provincia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana dell’Immacolata. Fra gli appuntamenti spiccano villaggi enatalizi in tante località, ladia Clusone, concerti ein vista delle feste. Ecco la panoramica degli eventi promossi indall’8 al 10 dicembre. ALBINO –ad Albino: tanti eventi in vista delle feste – “Bimbi a teatro” ad Albino AMBIVERE – Ad Ambivere “Teatro a Merenda” ediBRUMANO – Torna “La magia delnel borgo incantato di Brumano” CASTIONE DELLA PRESOLANA – “di” a Castione CAZZANO SANT’ANDREA – Mercatino agricolo Km0 a Cazzano sant’Andrea CLUSONE – ...