“Cartoni animati in corsia” | al cinema i filmati girati dai bambini negli Ospedali di Bergamo e Brescia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023). Anche nel capoluogo orobico arriva alla proiezione della pellicola d’animazione realizzata dainelle corsie pediatriche dell’Ospedale deidie del Papa Giovanni XXIII di, nell’ambito del progetto ‘Un ponte luminoso train’, a cura dell’Associazione Avisco. La proiezioni dei cortitografici è in programma lunedì 11 dicembre alle 18 allo Schermo Bianco di, in via Daste e Spalenga – ala proiezione si è già svolta martedì 28 novembre. Nel corso della serata verranno proiettate le nove luminose storie che hanno preso vita durante i laboratori ...