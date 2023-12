Carta Dedicata a te nel 2024 | confermata la card in aiuto delle famiglie

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La spesa solidale di generi alimentari sarà garantita anche nelattraverso laa te. Il supporto del governo alle, in grado di garantire accesso a generi alimentari di prima necessità, è stato rinnovato. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà a partire da gennaio del prossimo anno. I beneficiari Ricordiamo che l’ammontare economico dellaa te è di 382,5 euro. Una somma da poter sfruttare unicamente per beni di prima necessità. I beneficiari nella seconda parte del 2023 sono stati 1,3 milioni di, con un ISEE massimo di 15mila euro. Coinvolti in totale 8mila Comuni italiani, con i soggetti in questione che hanno avuto la chance di ricevere automaticamente la, senza necessità di presentare domanda. Lo ...