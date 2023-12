Carlos Augusto | un nuovo jolly in rosa per l’Inter e per Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Data la grande emergenza nel reparto arretrato del, con le diverse assenze per infortunio, in vista del match contro l’Udinese di sabato sera potrebbe trovare spazio. E non sarebbe una novità. BRACCETTO – Contro il Napoli nel corso del primo tempo Simoneha perso per infortunio Stefan De Vrij. Così, il tecnico delsi è ritrovato a dover schierare, per la prima volta in carriera,come braccetto sinistro di difesa. Il difensore brasiliano non ha fatto rimpiangere l’assente infortunato (titolare in quel ruolo) Alessandro Bastoni e ha giocato una partita da altissimo livello, partecipando anche all’azione che ha portato al gol del doppio vantaggio Inter di Nicolò Barella. Oltre alla fase offensiva, si è messo in risalto ...