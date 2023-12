Calendario biathlon oggi in tv | orari sprint Hochfilzen 2023 | programma | tv | streaming | pettorali

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si apriràcon le due(la 10 km maschile e la 7,5 km femminile) la seconda tappa della Coppa del Mondo/2024 di. A, in Austria, saranno gli uomini i primi a gareggiare alle ore 11:30, mentre le donne cominceranno la propria prova alle ore 14:25. Nella gara maschile l’Italia potrà contare su cinque elementi. Il primo a partire sarà Didier Bionaz con il pettorale numero 1 alle 11:30:30. Poco più tardi, esattamente alle 11:36:00, prenderà poi il via Tommaso Giacomel con il 12, mentre Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer inizieranno la propria prova rispettivamente alle 11:48:30 con il 37, alle 11:58:00 con il 56 e alle 12:17:00 con il 95. Tra questi cinque, i primi tre proveranno ad andare a caccia della top ten. In campo femminile si potrà invece puntare a ...