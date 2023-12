Altre News in Rete:

Cardinale già ai saluti... obbligati!

licenziato per 'lesa maestà', ma non a Cardinale, a Elliott e Gazidis. Se non scrivessi del Milan, penserei fosse una classica situazione da... Inter. Bilancio in pareggio , conteggiando ...

Calciomercato – Maldini lo portò al Milan, ora è vicino all’Inter Pianeta Milan

Milan, Maldini tempismo perfetto: nemmeno stavolta sbaglia il tempo dell'intervento Calciomercato.com

Blog: Cardinale già ai saluti... obbligati!

Blog Calciomercato.com: Diciamocelo con estrema franchezza, ogni qual volta si cerca di analizzare argomenti o problematiche che riguardano i vertici societari del Milan, si brancola ...

Origi Milan: aumentano le possibilità del ritorno in estate, i dettagli

Tra i giocatori che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è Origi. Al Nottingham non sta rendendo come dovuto e potrebbe tornare a Milano Torna a Milano Tra i giocatori che hanno lasciato il calcio ...