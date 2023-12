Calciomercato Lazio | Sarri fa una richiesta al club | Fabiani al lavoro

(Di venerdì 8 dicembre 2023)fa unaalbiancoceleste:alper accontentare il tecnico Si prospettano giornate impegnative, le prossime in arrivo, per la. Oltre agli impegni sul campo ilcapitolino monitora infatti attentamente il rettangolo verde del. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a tal proposito Maurizioavrebbe unaben specifica. Si tratterebbe di un’ala capace di saltare l’uomo e dare soluzioni diverse quando si incrociano formazioni da infilare alle spalle. La palla si legge, passa ora al ds biancoceleste, che dovrebbe provare ad accontentare il tecnico, anche in ...

Altre News in Rete:

Nostalgia Milinkovic - Savic, il serbo valuta l'addio: Juve e Inter

Milinkovic - Savic, ex centrocampista dellavolato in Arabia, potrebbe valutare un ritorno in Europa: Juventus e Inter potrebbero ... Eppure, secondo quanto riportato da.it , il ...

Calciomercato Lazio | Felipe Anderson via, Fabrizio Romano: "Un club di A ci sta pensando" La Lazio Siamo Noi

Giuntoli pronto ad accelerare, lo strappa alla big a costo zero CalcioMercato.it

Raimondo, il giovane bomber della Ternana che piace a molti

«Questo ragazzo è bravo. Noi ci puntiamo molto. Un anno in prestito da voi lo farà uletriormente crescere e con le sue potenzialità vi sarà molto ...

Calciomercato Napoli, torna di moda il nome di Mazzocchi: ipotesi scambio

Napoli, in casa partenopei si riaccendono i far su Pasquale Mazzocchi. Per arrivare all'esterno della Salernitana si apre la pista scambio. Vediamo chi è il giocatore indiziato a salutare.