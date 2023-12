Calciomercato com – Juve | tre cessioni per il colpaccio Koopmeiners | i dettagli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) 2023-12-08 12:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Prima si cede e poi si compra. Cristiano Giuntoli sembra aver trovato la chiave per consegnare a Massimiliano Allegri unantus più forte da gennaio, per proseguire il testa a testa per lo scudetto con l’Inter. Il responsabile dell’area tecnica è pronto ad ascoltare le proposte in arrivo principalmente dalla Premier League per alcuni dei giovani bianconeri di maggior talento e dare successivamente l’assalto almeno ad un grande centrocampista, la pedina che manca nell’organico di oggi e che può far fare il definitivo salto di qualità alla Vecchia Signora. Al netto delle parole del dg del Frosinone Guido Angelozzi – che confida di trattenere il ragazzo fino al termine del campionato, come da accordi – Matias Soulé è uno dei calciatori ...