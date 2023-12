(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il tecnico granata "Da un po' di tempo vedo i ragazzi allenarsi molto bene"- A Frosinone per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia subita per mano della formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Questo sarà l'obiettivo dele di Ivanper la gara in programma domenica all'o

Altre News in Rete:

Calcio: Torino; Juric, 'futuro non chiudo nessuna porta'

"In questo momento non penso al futuro, ma non chiudo nessuna porta: il mio unico obiettivo è far crescere la squadra e aumentare il valore dei singoli": così il tecnico del Torino, Ivan, sulla sua posizione in granata, con il contratto che scadrà a ...

Calcio: Juric 'Mio Torino determinato, rinnovo Non chiudo la porta' Tiscali

Calcio: Torino; Juric, 'futuro non chiudo nessuna porta' Tiscali

Vojvoda o Lazaro contro il Frosinone Juric scioglie il dubbio in conferenza stampa

Dubbio che è stato scelto direttamente dal tecnico granata Ivan Juric durante la conferenza stampa di oggi, quando ha dichiarato che, come contro l'Atalanta, a partire titolare sarà il kosovaro: ...

Il tecnico granata dopo il bel successo sull'Atalanta parla alla vigilia della sfida al Frosinone: "Mi piace lo spirito e l'unione che si è creata"

Il tecnico granata dopo il bel successo sull'Atalanta parla alla vigilia della sfida al Frosinone: "Mi piace lo spirito e l'unione che si è creata" ...