Altre News in Rete:

'Ha margini di crescita spaventosi': Allegri e il pilastro Juve del futuro

In chiusura un passaggio sui singoli: "B remer è cresciuto molto ed è normaleun anno di Juventus. È cresciuto in personalità e in sicurezza e ha ancora margini di crescita in maniera ...

Calcio: dopo le esclusioni torna Vecino, è tra i convocati Lazio Agenzia ANSA

L'Anteprima concede il bis a Lamezia, dopo Everton Guarnieri è ufficiale anche Augustin Cafure Calcio a 5 Anteprima

A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « GLI AQUILOTTI SCONFITTI 2-0 ALLO ‘STADIO PIOLA’, LA PRO VERCELLI VINCE CON RETI DI RODIO E MAGGIO

E alla mezz’ora torna ad attaccare con la conclusione di Attys che dal limite dell’area calcia verso lo specchio ... Non possiamo permetterci questi errori. Dopo le due reti subite, abbiamo provato a ...

CALCIO Il Fanfulla recupera Cabri, restano tre dubbi ad Albertini per il Sangiuliano

Il tecnico bianconero: «Bisognerà valutare dopo l’ultimo allenamento il regista Bove, il trequartista Donnemma e il centravanti Cocuzza» ...