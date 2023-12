Calcio | Coppa America Sorteggiati i gironi | Argentina con Cile e Perù

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il Brasile è stato inserito nel gruppo con Colombia e Paraguay MIAMI (STATI UNITI) -nella notte a Miami idella, in programma dal 20 giugno al 14 luglio 2024 negli Stati Uniti. Inserita nel gruppo A, l', campione in carica, dovrà affrontare(che per du