Cagliari-Sassuolo | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La partita frachiuderà la 15ª Giornata di Serie A. Una gara in cui pareggio non serve a nessuna delle due. I sardi sono alla disperata ricerca di punti per cercare di risalire la china, gli emiliani hanno un rendimento piuttosto incostante in campionato che rischia di farli scivolare nelle sabbie mobili della zona retrocessione. I 3 punti in palio fanno gola a entrambe.(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri Squalificati: Makoumbou Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Rog(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. ...