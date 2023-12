Bulgaria | Sofia ospita forum di promozione turistica su Zhejiang 2

(Di venerdì 8 dicembre 2023), 08 dic – (Xinhua) – Persone assaggiano il te’ cinese a undidel turismo culturale della provincia cinese dello, in, ieri 7 dicembre 2023. In occasione delche promuove le attrazioni della provincia, una delegazione proveniente dalloieri ha dato il benvenuto ai turisti bulgari nella capitale del Paese. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

Il caso. La prossima Cop29 è senza casa: c'è il veto di Putin sulla sede

Laaveva offerto da tempo la propria capitale,e ormai la sede era data per scontata. Vladimir Putin, però, come di consueto, ha scombinato le carte . La candidatura della nazione ...

Scontro tra Bulgaria e Russia per una chiesa a Sofia EURACTIV Italia

Sofia accusa Zakharova, fa propaganda contro la Bulgaria - Altre News - Nuova Europa Agenzia ANSA

A Santa Sofia presentazione del libro ’Tettonica’

Sophia in libris e Cocker Beer – Cocktail Bar a Santa Sofia propongono per domenica alle 18 per la rassegna ‘Letture tutte di un sorso’ la presentazione di ‘Tettonica’ di Sofia Assirelli e Cristina ...

Il caso. La prossima Cop29 è senza casa: c'è il veto di Putin sulla sede

La Bulgaria aveva offerto da tempo la propria capitale, Sofia e ormai la sede era data per scontata. Vladimir Putin, però, come di consueto, ha scombinato le carte. La candidatura della nazione ospite ...