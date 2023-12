Brunello Cucinelli è il designer dell' anno per GQ China

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023)è stato premiato “of the Year” da GQ, per essersi distinto come creatore di tendenze nella moda e nel lifestyle. Questa la motivazione del prestigioso riconoscimento che l'imprenditore umbro ha ricevuto giovedì scorso durante una cerimonia a Puyuan, località turistica e distretto di eccellenza nella maglieria nella provinciao Zhejiang. A consegnare il riconoscimento la moa cinese He Cong e Roger Lynch, Global Chief Executive Officer di Condé Nast. «Con vivo sentimento ringrazio tutto il team di GQ, a partire da Roger Lynch, Will Welch, Gill Zhou e Rocco Liu» ha affermato lo stesso, «Quelli appena trascorsi sono stati due anni molto speciali per la vitaa nostra casa di ...