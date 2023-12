Brothers | A Tale of Two Sons | ecco il primo trailer del remake ai The Game Awards 2023

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sul palco dei The: Aof Twosi è mostrato con undiplay, dimostrando tutte le sue potenzialità e nuove scene mai viste prima. Secondo quanto si è potuto vedere le piattaforme sulle quali sarà possibile giocarlo saranno Xbox Series X\S, PlayStation 5 e PC e la data di uscita è il 28 Febbraio 2024. Nel lontano 2013 usciva il gioco di esordio di Josef Fares, che negli anni si è fatto conoscere per A Way Out e It Takes Two che ha vinto ilof the Year nel 2021. Una personalità molto istrionica che è stata sul palco dei TGA per diventare famoso con la stravagante espressione “Fuck the Oscars”, per andare contro a tutto ciò che porta alle personalità del settore di ...

Altre News in Rete:

Brothers: A Tale of Two Sons Remake dovrebbe essere annunciato presto, si attende l'ufficialità

Brother: Aof Two Sons racconta la storia di Naia e Naiee, due fratelli in viaggio con l'obiettivo di trovare una cura per il padre in fin di vita. Il gioco era stato accolto in maniera ...

505 Games annuncia il remake di Brothers: A Tale of Two Sons MondoXbox

Brothers: A Tale of Two Sons Remake è ufficiale, trailer e data d'uscita su console e PC IGN ITALY

505 Games annuncia il remake di Brothers: A Tale of Two Sons

I rumor erano veri: 505 Games ha annunciato Brothers: A Tale of Two Sons Remake, remake dello splendido titolo del 2013 in cui dovevamo controllare due fratelli attraverso un mondo insidioso tramite u ...

Brothers: A Tale Of Two Sons Remake annunciato ai TGA 2023

Durante il preshow dei The Game Awards 2023, durante il preshow, è stato presentato a sorpresa il remake di Brothers: A Tale Of Two Sons.