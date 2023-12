Brasile | rimosso il Presidente della Federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Problemi sul campo, ma anche fuori da esso per il calcio brasiliano. Il Tribunale superioregiustizia di Rio De Janeiro hail(Cbf),, dalle sue funzioni.era stato eletto nel 2022 nel corso di un’assembleaCbf. “L’organismo dovrà procedere a nuove elezioni entro 30 giorni, fino ad allora ilStjd, José Perdiz, sarà responsabile dell’amministrazioneCBF”, spiega una nota. La Federazione sarebbe intenzionata a ricorrere in appello. In una lettera inviata giovedì, la Fifa ha sottolineato che i componentiCbf sarebbero “passibili di sanzioni” ...