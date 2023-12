Borussia Dortmund-RB Lipsia sabato 09 dicembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Terzic perde Ryerson e Moukoko | Rose senza Werner

Leggi su infobetting

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sconfitto per la seconda volta in due uscite a Stoccarda e ancora una volta uscito anzitempo dalla DFB Pokal, ildiva a caccia di riscatto nel posticipo deldi Bundesliga affrontando in casa il RB. Bianconeri ancora una volta sorpresi dal gioco degli svevi e da un Guirassy ancora una volta decisivo, con i padroni di InfoBetting: Scommesse Sportive e