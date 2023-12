Bonus 100 euro in busta 2024 | stessi beneficiari e nuovo calcolo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Non cambiano i limiti di reddito per poterne avere diritto Il trattamento integrativo, conosciuto anche come100inpaga o exRenzi, è riconfermato anche per il. Non cambiano i limiti di reddito per poterne avere diritto, ma, a causa delle modifiche sulle detrazioni apportate dalla Legge di Bilancio