Bonan | «La Juventus non ha contropiede come l’Inter Ma occhio»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sta iniziando proprio in questi istanti-Napoli, la prima partita della quindicesima giornata di Serie A. Nell’anteprima su Campo Aperto, a Sky Sport 24,usaper spiegarele due squadre dovranno interpretare la sfida. LA CHIAVE – Alessandrosul match che sta per iniziare: «Su cosa non deve sbagliare la? Se dai campo al Napoli e ti presti al lororischi qualcosa. E, al tempo stesso, il Napoli non deve ripetere l’errore fatto connel secondo tempo, perché ha dato spazio a quelmolto forte. Ma la, sulla parte sinistra, non ha uncodificatoma giocatori con lo ...