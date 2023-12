Bologna | Motta deferito dalla Procura per le frasi contro il Var

Altre News in Rete:

Bologna, Motta: 'Le ingiustizie mi fanno male. Zirkzee Vedremo'

Commenta per primo Il tecnico del, Thiago, in conferenza stampa, ha presentato il match che attende i rossoblù questa domenica, contro la Salernitana. Una nota positiva dell'ultima gara è stato il gol su calcio di ...

Bologna, Thiago Motta: "Orsolini out a Salerno! Zirkzee Vedremo chi giocherà..." Fantacalcio ®

Motta: “Salerno non è spartiacque, ma dobbiamo segnare di più. Arbitri Parlerà Sartori” Tuttobolognaweb

Calciomercato, Azmoun nel mirino del Bologna

Il Bologna di Motta sembra essere interessato all'attaccante iraniano come vice di Zirkzee, nell'eventuale partenza di Van Hooijdonk.

Bologna Fc, Thiago Motta e l’inchiesta: “Le ingiustizie sono difficili da digerire”

Però per ora non parlerò, lo farà eventualmente Sartori". Strascichi di Lecce che sembrano non avere scalfito la corazza di Thiago Motta, all'antivigilia di Salernitana-Bologna, seconda gara in ...