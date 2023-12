(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ladi: dalla Nigeria un thrillere teso, ma finrigido nella sua notevole ambizione. In streaming su Netflix.del nigeriano Moses Inwang fa parte di quella collezione dilegati all'industria cinematografica africana, che Netflix esporta poi - via streaming - in tutto il mondo. Un'industria in divenire, in costruzione, ma che merita una certa attenzione. È innegabile, infatti, che ogni, a largo budget, sia mosso da una certa ambizione. Questo, tra l'altro, scopriamo che è stato prodotto dalla Play Network Studios, tra i più influenti studi di produzione nigeriana che, per l'occasione, ha stretto accordo distributivo con Netflix. ...

Altre News in Rete:

Blood Vessel, la recensione: un ambizioso (ma fin troppo caricato) film africano

del nigeriano Moses Inwang fa parte di quella collezione di film legati all'industria cinematografica africana, che Netflix esporta poi - via streaming - in tutto il mondo. Un'industria ...

Blood Vessel (2023), la recensione del film Netflix africano Movieplayer

Blood Vessel: nuovo trailer del film horror con vampiri e nazisti Cineblog

How bad is vaping for your health

The condition may result in scarring of air sacs in the lungs and the thickening and narrowing of airways. According to research by the US National Institutes of Health, prolonged use of e-vaporises ...

Blood Vessel, la recensione: un ambizioso (ma fin troppo caricato) film africano

La recensione di Blood Vessel: dalla Nigeria un thriller ambizioso e teso, ma fin troppo rigido nella sua notevole ambizione. In streaming su Netflix.