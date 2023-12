Bini Smaghi | “Meglio rinviare a dopo le europee l’intesa sul debito”

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A parlare è l’economista che quando fu riscritto il Patto di stabilità era anche lui presente sul tavolo delle trattative e ora consiglia diAndare avanti e indietro, parlare, trattare per trovare la soluzione migliore. E poi ancora fermarsi e riflettere. E’ quanto sta accadendo in materia economica sul Patto di Stabilità, con idee e situazioni che a volte convergono e altre volte no. “la riforma del Patto di Stabilità in attesa che ci sia la nuova Commissione. I mercati non temono lo stallo a Bruxelles, semmai conta cosa deciderà la Bce ad aprile sui tassi di interesse“. A dirlo quasi in modo e tono perentorio e Lorenzo, l’economista che, proprio qualche anno fa, era seduto al tavolo delle trattative quando il famoso Patto venne riscritto quasi totalmente nel 2005. ...