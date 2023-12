Altre News in Rete:

Biden non ferma il massacro di Gaza: dagli Usa veto sulla risoluzione per il cessate il fuoco

Ad esempio,capiamo perché il Consiglio di Sicurezzavuole condannare gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. E inoltremenziona il diritto di Israele a difendersi". Lo ha detto ...

Monito di Biden al Congresso: "Putin non si fermerà, rischio coinvolgimento truppe Usa" RaiNews

USA 2024: Trump, un "dittatore"per la Casa Bianca Biden non ha numeri - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Biden non ferma il massacro di Gaza: dagli Usa veto sulla risoluzione per il cessate il fuoco

Una vera e propria scelta scellerata Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per un cessate il fuoco immediato nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Hunter Biden, altre nove accuse di reati fiscali contro il figlio del presidente Biden

Usa (Internazionale) Per i pubblici ministeri Hunder Biden "è stato coinvolto in uno schema fraudolento per non pagare circa 1,4 milioni di dollari in tasse federali". Il tutto "per mantenere uno stil ...