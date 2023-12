Biathlon | Tommaso Giacomel è ottavo nella sprint di Hochfilzen vinta da Tarjei Boe

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si apre con l’posto dila seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di10 kmmaschile di, in Austria, si registra la doppietta norvegese con il successo diBoe davanti a Sturla Holm Laegreid, secondo, mentre è terzo lo svedese Sebastian Samuelsson. Bella prestazione corale dell’Italia, superlativa al poligono, che coglie anche il dodicesimo posto di Lukas Hofer, il quale fa meglio di Didier Bionaz, 16°, e Patrick Braunhofer, 36°, mentre resta fuori dalla zona punti ma si qualifica per l’inseguimento Elia Zeni, 43°. Con una prestazione perfetta al tiro il norvegeseBoe riesce a conquistare il successo in 24’37?5, andando a precedere il connazionale Sturla Holm ...