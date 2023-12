Biathlon | startlist inseguimento maschile Hochfilzen 2023 | orari | programma | tv | distacchi | italiani in gara

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Domani, sabato 9 dicembre, sarà una giornata dedicata interamente agli inseguimenti anell’ambito della Coppa del Mondo di-2024. Sarà la secondastagionale in questo format dopo quella disputata la scorsa settimana in quel di Oestersund. Dalla testa partirà Tarjei Boe, vincitore della sprint: il maggiore tra i fratelli Boe sta vivendo una sorta di seconda giovinezza in questo inizio di stagione. Il norvegese aveva già raggiunto il secondo posto a Oestersund nella sprint. Subito dietro partirà il connazionale Sturla Holm Laegreid, sempre molto efficace al poligono (cinque secondi), poi a dieci secondi lo svedese Sebastian Samuelsson. Il primo italiano sarà Tommaso Giacomel che scatterà dall’ottava posizione a 33 secondi, poi Lukas Hofer 12esimo a 53?9 e Didier Bionaz 16esimo a 1’13?3. Di ...

