Biathlon | start list sprint maschile | Hochfilzen 2023 | italiani e atleti in partenza

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La seconda tappa della Coppa del Mondodiavrà inizio l’8 dicembre per terminare il 10. Si gareggia sulla pista di, Austria, con cinqueal via: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. La, in programma per le 11.30, sarà trasmessa su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live.: LA1 BIONAZ Didier ITA 2000 11:30:30 1 2 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:31:00 3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:31:30 4 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:32:00 5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:32:30 6 LEITNER Felix AUT ...