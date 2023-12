Biathlon | Lisa Vittozzi si aggrappa al poligono ed è quinta nella Sprint di Hochfilzen vinta da Tandrevold

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 diè proseguita ad, in Austria, con la 7.5 kmfemminile,quale la miglior azzurra è stata, mentre Dorothea Wierer ha chiuso 26ma. Fuori dalla zona punti, ma qualificate all’inseguimento di domani Beatrice Trabucchi, 45ma, e Samuela Comola 55ma, mentre non ci saranno Rebecca Passler, 67ma, ed Hannah Auchentaller, non partita. Il successo va alla norvegese Ingrid Landmark, che fa 10/10 al tiro e vince in 20’59?9, superando la svedese Elvira Oeberg, seconda a 4?9 con un errore a terra, e la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, terza a 19?7, anch’ella con un errore al primo. Ai piedi del podio la svizzera Lena ...