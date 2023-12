Biathlon | IBU Cup Idre 2023 | nella prima sprint 10° Christoph Pircher e 15ma Michela Carrara

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è aperta oggi ad, in Svezia, la seconda tappa dell’IBU Cup-2024 didelle dueconsecutive in programma, si sono registrati il 10° posto di10 km maschile ed il 15° di7.5 km femminile.7.5 kmfemminile il successo è andato alla tedesca Johanna Puff,in 22:23.0 (10/10 al tiro), davanti alla norvegese Jenny Enodd, seconda in 22:26.3 (9/10 al tiro), battuta per 3.3, ed alla transalpina Jeanne Richard, terza in 22:37.7 (1 errore), a 14.7. La miglior italiana è stata, ...