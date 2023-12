Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo sprint Hochfilzen

Altre News in Rete:

Biathlon, risultati e classifica sprint femminile Hochfilzen 2023: trionfa Tandrevold, quinta Vittozzi

Ingrid Landmark Tandrevold vince la sprint femminile di Hochfilzen 2023 , la gara sulla distanza dei 7.5 km in programma oggi per la seconda tappa delladel Mondo di. La norvegese, zero in entrambi i poligoni, riesce a tenere dietro la scatenata Elvira Oeberg, che nonostante l'errore al poligono vola sugli sci e alla fine paga cinque ...

Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2023. Due vittorie per Dorothea Wierer, mai un podio per Lisa Vittozzi OA Sport

Biathlon - Preuss, che sfortuna: il covid ferma la tedesca leader della Coppa del Mondo! FondoItalia.it

Coppa del Mondo - Sprint a tutto gas! Lisa Vittozzi chiude quinta, la vittoria è di Ingrid Tandrevold

HOCHFILZEN - Gara velocissima sulla neve austriaca, con le atlete che mostrano un ritmo forsennato fin dalla prima tornata. Vince Tandrevold, al secondo success ...

Biathlon: Giacomel ottavo nella sprint di cdm a Hochfilzen

L'azzurro Tommaso Giacomel chiude all'ottavo posto la prova sprint di apertura del week-end di coppa del mondo di biathlon a Hochfilzen. (ANSA) ...