Biasin | «Barella ritrovato Frattesi? Inzaghi saprà come gestirlo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nell’ultima gara contro il Napoli, nella vittoria dell’Inter è andato a segno ancheha commentato il suo avvio di stagione, insieme a quello di Davide, a TV Play. SPAZIO – Finalmente Nicolòhail gol che tanto mancava. Una rete importante per il centrocampista dell’Inter in questo avvio particolare di stagione. Ha analizzato il suo momento Fabrizio: «la sua prestazione l’ha sempre fatta e il suo contributo l’ha sempre dato in questa stagione. Nell’azione del gol contro il Napoli, ha avuto una gran lucidità a controllare il pallone ricevuto da Lautaro Martinez, dribblare due avversari e metterla in rete. Su Davide, penso che da nuovo arrivato abbia già meritato spazio in rosa. Infatti, ...