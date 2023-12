(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ismael, centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente ale non solo

Milan, Bennacer vuole lo Scudetto e dà l'annuncio sul futuro: 'Ci credo'

Oradare una mano alla squadra, con la mia qualità. Non ho ancora il ritmo, non sono al 100%,... Ismaëlè uno dei leader di questo Milan. La sua assenza è stata davvero pesante, ma lo ...

Bennacer: “Voglio raggiungere ancora tanti obiettivi con il Milan” Pianeta Milan

Intervista a Ismaël Bennacer: Milan TV, 7 dicembre 2023 AC Milan

Pioli: “Vorremmo fare qualcosa di più dell’arrivare tra le prime 4, Kjaer non è in gruppo, per Leao oggi è importante”

Certi momenti si passano in una stagione: più giocatori abbiamo a disposizione, meglio è. Bennacer ha bisogno di un po di tempo per ritrovare la condizione. Okafor non ci sarà. Domani ha l’ultimo ...

Milan, il messaggio da brividi di Bennacer: “Non so cosa succederà ma…”

Le parole di Ismael Bennacer a Sportmediaset, dopo la lunga assenza per infortunio ed un ritorno tanto atteso e finalmente arrivato.