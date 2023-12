Beatrice Luzzi e Vittorio provocano Garibaldi al Grande Fratello | “Lo faranno esplodere”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)Menozzi uniscono le forze nella Casa del: Giuseppesul punto di? L’alleanza traMenozzi continua a pungolare i nervi di Giuseppenella casa del. I due gieffini infatti, che da diverse settimane vivono un legame di amicizia sempre più profondo nel loft di Cinecittà, hanno nuovamente messo nel mirino il bidello calabrese nelle scorse ore, in uno sketch andato in scena nelle scorse ore in cucina, durante il pranzo dei concorrenti dove volavano alcune palline di cibo. “Attenzione che poi Giuseppe ci dice che siamo maleducati, lui queste cose non le tollera” ha ...